ترکیه در مجموع ۴۴ فروند جنگنده یوروفایتر تحویل خواهد گرفت که ۲۰ فروند آن از انگلیس، ۱۲ فروند از قطر و ۱۲ فروند نیز از عمان خواهد بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و کایر استارمرز نخست وزیر انگلیس، امروز توافقنامه همکاری در مورد جنگنده یوروفایتر تایفون را در ترکیه امضا کردند.

ارزش قرارداد خرید ۲۰ فروند جنگنده یوروفایتر از انگلیس ۸ میلیارد پوند می‌باشد.

اردوغان، در مراسم امضای این قرارداد گفت: «من معتقدم که این همکاری با انگلیس، دری را برای پروژه‌های مشترک در صنعت دفاعی باز خواهد کرد.»

همچنین در این مراسم استارمر اعلام کرد که بریتانیا 20 فروند هواپیمای یوروفایتر به ترکیه خواهد فروخت و افزود: «این امر عمق ناتو و همکاری در صنعت دفاعی ما را افزایش خواهد داد.»

یاشار گولر، وزیر دفاع ملی ترکیه نیز در این مراسم از خرید ۲۰ فروند جنگنده یوروفایتر از بریتانیا، ۱۲ فروند از قطر و ۱۲ فروند از عمان خبر داد و گفت: انتظار می‌رود این هواپیماها اوایل سال آینده تحویل داده شوند.