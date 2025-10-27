پخش زنده
معاون توسعه و مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: مسئولان یک روز با حضور در مسجد و تعامل مستقیم با مردم مشکلات احصا شده را بررسی کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اسدالله علیزاده با اشاره به اینکه مسجد، محور حکمرانی مردمی در تراز تمدن اسلامی است، گفت: مسجدمحوری باید به یک حرکت اجرایی و میدانی تبدیل شود.
او افزود: کیش میتواند محل اجرای آزمایشی طرح سفر مسئولان به مسجد و تعامل مستقیم با مردم باشد.
علیزاده خاطرنشان کرد: در گذشته سفرهای استانی و شهرستانی برای حل مشکلات مردم برگزار میشد و امروز مسئولان دستگاههای مختلف می توانند با حضور در مساجد محلات به جای سفرهای رسمی، مشکلات مردم را با حداقل فرایند اداری مشاهده و برای حل آنها دستورات را صادر کنند.
معاون توسعه و مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش، افزود: جزیره با چهارده مسجد فعال و با محوریت امام جماعت مساجد، می تواند جلسات حل مسئله را با حضور مدیران برگزار کند و مشکلات از قبل احصا شده را در طول یک روز کاری در مسجد با تعامل مستقیم با مردم، بررسی و حل کنند.
علیزاده، اجرای موفق طرح را زمینهساز تعمیم الگوی مسجدمحوری در کشور برشمرد و افزود: اگر این طرح در کیش با همراهی کامل نهادهای محلی و حمایت دفتر نهاد امامت جمعه کیش اجرا شود، میتواند به عنوان یک الگوی ملی برای احیای نقش واقعی مسجد در حکمرانی مردمی استفاده شود.
او افزود: امیدواریم با همافزایی و همکاری نهادهای فرهنگی و اجرایی، بتوانیم به الگوی عملی از حکمرانی اسلامی برسیم، الگویی که ریشه در سیره پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) دارد و مردممحوری و چابکی در تصمیمگیری را در مرکز خود قرار میدهد.
معاون توسعه و مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره به پیشینه تمدن اسلامی و نقش مسجد در ساختار حاکمیتی صدر اسلام گفت: پیامبر اکرم (ص) در دولتشهر مدینه، مسجد را مرکز تصمیمگیری و اداره جامعه اسلامی قرار داد، جایی که هم حاکمیت سیاسی، هم مرجعیت علمی و هم مدیریت مالی در آن متمرکز بود و این الگو نخستین شکل از حکمرانی دینی و مردمی به شمار میرود.
علیزاده با مقایسه ساختار حاکمیتی صدر اسلام و دوران معاصر افزود: در زمان امیرالمؤمنین (ع) حکومت از یک دولتشهر به یک امپراتوری پیچیده تبدیل شد و نیازمند نظاممندی و تصمیمگیری دقیقتری بود.
او افزود: امروز جوامع توسعهیافته با شش مؤلفه اصلی قدرت سیاسی، نظامی، علمی، فنی، مذهبی، پولی و رسانهای شناخته می شوند.