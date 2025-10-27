رقابتهای تنیس فجیره؛ پیروزی ایران مقابل سوریه
رقابتهای تنیس فجیره امارات برای ایران با کسب پیروزی مقابل سوریه آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، شاگردان امید سوری که برای حضور در رقابتهای تنیس فجیره راهی امارات شدهاند در نخستین بازی خود برابر سوریه به میدان رفتند که این دیدار با نتیجه ۲ بر یک ملیپوشان کشورمان به پایان رسید.
در این دیدار سینا مقیمی در نخستین بازی برای ایران به میدان رفت که در نهایت با برتری ۶ بر ۲ و ۶ بر ۳ پیروز از زمین بازی خارج شد. در بازی دوم علی یزدانی رو در روی هازم قرار گرفت که این بازی به سود نماینده سوریه به پایان رسید.
در بازی سوم و دونفره، این تیم ایران بود که برنده از زمین بازی خارج شد تا شاگردان امید سوری در نخستین بازی از رقابتهای تنیس فجیره، با برتری به کار خود پایان دهند. تیم ایران فردا در دومین بازی خود به مصاف کویت میرود.
حمیدرضا نداف، علی یزدانی، سامیار الیاسی، سینا مقیمی و یونس طلاور با هدایت امید سوری و به سرپرستی فرشاد صفتی راهی امارات شدهاند تا در این رویداد به میدان بروند.
در این مسابقات تیمهای تنیس ایران، عراق، بحرین، اردن، امارات، قطر، کویت و سوریه حضور دارند.