به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۹۷ کیلوگرم، ابوالفضل بابالو در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر فی لانگ گائو از چین را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر نیکولاس کاراوانوس از یونان را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۲ مغلوب آرش یوشیدا دارنده مدال برنز جهان از ژاپن شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه مقابل موسی آرسونکایف از مجارستان با نتیجه ۷ بر ۲ پیروز شد و به دیدار رده بندی راه یافت. بابالو در این دیدار با نتیجه ۷ بر ۱ مغلوب رضابک آیتموخان قهرمان جهان از قزاقستان شد و در جایگاه پنجم ایستاد.