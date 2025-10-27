پخش زنده
امروز: -
در مراسمی از خدمات حجت الاسلام سلمهای قدر دانی و حجتالاسلام محمدعلی افضلی مدیر جدید حوزههای علمیه استان شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، آیتا... فرخفال قائممقام حوزههای علمیه کشور در این مراسم گفت: حوزههای علمیه باید علمایی تربیت کنند که عالم به ابعاد دین، خدا ترس و هدایتگر مردم در مسیر نظام و انقلاب باشند.
وی تاکید کرد: وظیفه حوزه فقط آموزش علوم دینی نیست، بلکه باید طلاب را برای حضور مؤثر در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تربیت کند.
حجتالاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان هم؛ با تاکید بر خودسازی و تمدنسازی در حوزههای علمیه، گفت: حوزهها باید بر پایه ارزشهای الهی در جامعه نقش آفرینی و زشتی ناهنجاریهای دینی را برای مردم آشکار کنند.