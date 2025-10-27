پخش زنده
همزمان با میلاد با سعادت حضرت زینب سلام ا... علیها ۱۵۵ زوج دانشجو آغاز زندگی مشترکشان را در جوار شهدای کرمان آغاز کردند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، امسال حدود ۳۰۰ نفر از دانشجویان در قالب ۱۵۵ زوج جوان از ۱۵ واحد دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان در جشن ازدواج آسان شرکت کردند
این مراسم برای ترویج ازدواج آسان و تقویت فرهنگ زندگی مشترک بین جوانان دانشگاهی برگزار شد و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، سفر زیارتی چهارروزه رایگان به مشهد مقدس برای همه زوجها تدارکدیده است.
پیش از آغاز جشن اصلی، همه زوجهابا حضور در گلزار شهدای کرمان ومزار سردار دلها حاجقاسم سلیمانی و سایر شهدا، با آرمانهای آنان تجدید پیمان کردند.