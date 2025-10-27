به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، باشگاه پرسپولیس اعلام می‌کند که اوسمار لوس ویرا رسماً به عنوان سرمربی جدید سرخ‌پوشان منصوب شد. این انتخاب، حاصل بررسی دقیق فنی و مدیریتی باشگاه، در کمترین زمان ممکن بوده که با استقبال گرم هواداران نیز همراه شده است.

باشگاه پرسپولیس همواره بر اصول حرفه‌ای، شفافیت و رشد تیمی پایبند بوده و امروز با حضور این مربی که سابقه قهرمانی با پرسپولیس را دارد و مورد اقبال هواداران است، گامی مهم در مسیر تقویت تیم و تحقق اهداف پبش بینی شده خود برداشته است.

از این رو امیدواریم با این انتخاب آرامش بار دیگر به فضای هواداری بازگشته و مجموعه تیم در سایه صبوری و حمایت هواداران، در مسیر موفقیت و قهرمانی قدم بردارند.

موفقیت تنها با اتحاد، همبستگی، صبوری و اعتماد بین ارکان باشگاه، کادرفنی، بازیکنان و هواداران قابل دستیابی است و این مسیر نیازمند همراهی همه ما است.