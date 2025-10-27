پخش زنده
امروز: -
همایش توسعه بهداشت جمعی و احیای قلبی ریوی در کیش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ایمان الوندی، گفت: هدف از برگزاری این دورهها، ترویج مهارتهای امدادی است که در بسیاری از کشورهای دنیا بهعنوان یکی از مهارتهای زندگی از دوران مدرسه آموزش داده میشود.
افزود: در حوادث برای نجات انسانها تنها چهار تا شش دقیقه زمان طلایی وجود دارد، اما آمار زنده ماندن افراد در ایران پایین است و لازم است هر فرد بهعنوان یک امدادگر توانمند تربیت شود تا بتواند در حوادث جان انسانها را نجات دهد.
الوندی گفت: متأسفانه در بیشتر موارد، مردم هنگام وقوع حادثه تنها با شماره ۱۱۵ تماس میگیرند و نظارهگر صحنه میمانند، در حالی که آموزش کمکهای اولیه به آنها میآموزد چگونه در همان لحظات اولیه اقدام مؤثری انجام دهند.
او افزود: در نزدیکترین مناطق شهری، حضور آمبولانس در محل حادثه ممکن است بیش از ده دقیقه طول بکشد و اطرافیان حادثهدیده میتوانند با آموزش صحیح، اقدامات اولیه حیاتی را انجام دهند. الوندی خاطرنشان کرد: این مهارتها در حوادث جمعی مانند زلزله، طوفان یا سایر بلایای طبیعی و انسانی نیز نقش حیاتی دارد.
مدرس دورههای هلالاحمر، گفت: آموزشهای امداد و نجات در نوبتهای متوالی و مستمر برگزار میشوند و هدف آن ترویج فرهنگ امداد و نجات در جامعه است تا در هر خانواده دستکم یک نفر توانایی انجام کمکهای اولیه را داشته باشد.
الوندی افزود: این دورهها برای همه افراد بالای ۱۲ سال و حتی نوجوانان زیر این سن نیز با توجه به توصیههای جهانی قابل برگزاری است.