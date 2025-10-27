سرپرستار بیمارستان کیش، گفت: خدمات درمانی با حضور ۸۳ پرستار به بیماران در بیمارستان کیش ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کیش، مرجان ملک‌محمدی در گفتگوی خبر ۲۰ سیما، گفت: بیمارستان کیش در شش ماه گذشته بیش از هفتاد هزار نوبت خدمات آزمایشگاهی، تصویربرداری، فیزیوتراپی و دیالیز به بیماران ارائه کرده است.

او افزود: در حال حاضر ۸۳ پرستار شامل ۲۳ نفر مرد و ۶۰ نفر زن در بیمارستان کیش به بیماران خدمات رسانی می کنند.

ملک محمدی، با اشاره به روز‌های سخت همه‌گیری کرونا، گفت: هجده سال در بیمارستان کیش سابقه خدمت دارم و سخت‌ترین شب کاری من، شبی بود که مجبور شدیم ساعت دو بامداد حدود ۴۰ تخت جدید برای بیماران کرونایی آماده کنیم.

او افزود: هر شش ماه یک بار، براساس تعداد تخت‌های بیمارستان و درصد اشغال آنها، نیازسنجی انجام می شود و مجوز جذب نیرو صادر می‌شود.

سرپرستار بیمارستان کیش، گفت: به دلیل شرایط خاص کیش، گاهی پرستاران تصمیم به بازگشت به شهرهای خود می‌گیرند و این موضوع باعث ریزش نیرو می‌شود.

ملک محمدی، تأکید کرد: هم اکنون با توجه به افزایش اشغال تخت‌ها، جذب پرستاران جدید در دستور کار قرار دارد و فراخوان جذب آماده شده و در حوزه محلی یا سراسری منتشر خواهد شد و اولویت جذب نیز با نیرو‌های بومی است.

سرپرستار بیمارستان کیش درباره آموزش‌های تخصصی پرستاران، گفت: کلاس‌های آموزشی هر هفته در بیمارستان برگزار می‌شود و پرستاران برای شرکت در سمینار‌ها و کنگره‌های علمی سراسر کشور اعزام می‌شوند.

ملک‌محمدی با اشاره به نقش مهم پرستاران در آرامش بیماران، افزود: پرستاران تمام تلاش خود را برای بهبود حال بیماران انجام می‌دهند و انتظار دارند همراهان بیماران نیز با اعتماد و آرامش با آنان همکاری کنند.