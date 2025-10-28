تجلیل از پرستاران نمونه بیمارستان شهید محلاتی تبریز
همزمان با سالروز میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار از ۵۰ پرستار نمونه استانی بیمارستان فوق تخصصی شهید محلاتی تبریز و ۲ پرستار نمونه کشوری این بیمارستان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،شیخلو رئیس بیمارستان شهید محلاتی در مراسم تجلیل از پرستاران گفت:کادر درمان و به خصوص پرستاران وظیفه بسیار سنگینی برعهده دارند و نجات جان انسانها و مراقبت و نگهداری از بیماران در طول دوره درمان از جمله این وظایف است که با اخلاص و به نحو احسن انجام میگیرد.
وی با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی و انجام وظیفه پرستاران بیشتر از مسئولیت خود گفت: این سند محکمی از ایثار، مهربانی، محبت، مقاومت و شجاعت پرستاران در یاری رساندن به بیماران است.