به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،شیخلو رئیس بیمارستان شهید محلاتی در مراسم تجلیل از پرستاران گفت:کادر درمان و به خصوص پرستاران وظیفه بسیار سنگینی برعهده دارند و نجات جان انسان‌ها و مراقبت و نگهداری از بیماران در طول دوره درمان از جمله این وظایف است که با اخلاص و به نحو احسن انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی و انجام وظیفه پرستاران بیشتر از مسئولیت خود گفت: این سند محکمی از ایثار، مهربانی، محبت، مقاومت و شجاعت پرستاران در یاری رساندن به بیماران است.