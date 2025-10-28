پخش زنده
اوقات شرعی ۶ آبان ۱۴۰۴ به افق اهواز اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز سه شنبه ششم آبان ۱۴۰۴، ششم جمادی الاول ۱۴۴۷ هجری قمری و بیست و هشتم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز:
اذان صبح امروز ساعت ۵:٠٧ دقیقه به گوش خواهد رسید و آفتاب در ساعت ۶:٢٨ دقیقه طلوع میکند.
گلبانگ اذان ظهر در اهواز ساعت: ١١:۵٩ به گوش میرسد و غروب آفتاب ساعت ٣۰: ۱۷ دقیقه خواهد بود.
نوای روحبخش اذان مغرب نیز در ساعت ١٧:۴٨ دقیقه طنین انداز میشود و نیمه شب شرعی ساعت ۲۳:١٩ دقیقه است.
ذکر روز سه شنبه:
یا ارحم الراحمین (۱۰۰ مرتبه)
حدیث روز:
حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرماید:
مَن عَبدَ اللّه َ عَبّدَ اللّه ُ لَهُ کُلَّ شَیءٍ.
هر که خدا را بندگى کند خداوند همه اشیاء را بنده او گرداند.
تنبیه الخواطر: ۲ / ۱۰۸