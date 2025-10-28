به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز سه شنبه ششم آبان ۱۴۰۴، ششم جمادی الاول ۱۴۴۷ هجری قمری و بیست و هشتم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز:

اذان صبح امروز ساعت ۵:٠٧ دقیقه به گوش خواهد رسید و آفتاب در ساعت ۶:٢٨ دقیقه طلوع می‌کند.

گلبانگ اذان ظهر در اهواز ساعت: ١١:۵٩ به گوش می‌رسد و غروب آفتاب ساعت ٣۰: ۱۷ دقیقه خواهد بود.

نوای روحبخش اذان مغرب نیز در ساعت ١٧:۴٨ دقیقه طنین انداز می‌شود و نیمه شب شرعی ساعت ۲۳:١٩ دقیقه است.

ذکر روز سه شنبه:

یا ارحم الراحمین (۱۰۰ مرتبه)

حدیث روز:

حضرت امام حسن مجتبی (ع) می‌فرماید:

مَن عَبدَ اللّه َ عَبّدَ اللّه ُ لَهُ کُلَّ شَیءٍ.

هر که خدا را بندگى کند خداوند همه اشیاء را بنده او گرداند.

تنبیه الخواطر: ۲ / ۱۰۸