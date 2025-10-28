پیام تبریک استاندار لرستان بمناسبت گرامیداشت روز پرستار
استاندار لرستان در پیامی سالروز ولادت حضرت زینب کبری«س» و روز پرستار را تبریک گفت.
در این پیام آمده است:
سالروز ولادت بزرگ بانوی صبر و استقامت، حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، فرصتی مغتنمی برای قدردانی و سپاسگذاری از جامعه خدوم، سربلند و متعد پرستاری در نظام سلامت کشور است.
پرستارانی که به تأسی از صبر و شکیبایی و استقامت حضرت زینب کبری(س) در سختترین و بحرانیترین لحظات حیات انسان و جامعه بشری، قهرمانانه و عاشقانه در میدان کار، خدمت میکنند تا مرهمی بر آلام انباشته و مخاطرات زیستی انسانها باشند.
تلاش شبانهروزی و مجاهدتهای جامعه پرستاری در شرایطی همچون همهگیری کرونا، سوانح طبیعی و ...بر هیچ کسی پوشیده نیست چراکه تحمل رنج طاقتفرسای خدمت بیوقفه و بیادعا حتی نسبت به جان خود و عزیزانشان را به زیبایی برای هم میهنانمان به تصویر کشیدند.
بیشک نظام سلامت کشور برای نیل به اهداف عالیه خود، نیازمند تکریم و ارائه خدمات شایسته به سپیدپوشان جامعه پرستاری است تا با تامین شرایط مناسب زندگی و معیشت آنها، بستر خدماترسانی بیش از پیش را برای نگهبانان سلامت جامعه فراهم نمایند.
اینجانب این روز خجسته را به حضور همه پرستاران صبور و زحمتکش ایران اسلامی و لرستان عزیز و خانوادههای بزرگوارشان که در این امر مقدس، همپای آنان هستند تبریک و تهنیت عرض نموده و سلامتی و طول عمر یکایک پرستاران عزیز و سنگربانان جبهه سلامت ایران اسلامی را از خداوند منان، خواستارم.
سید سعید شاهرخی
استاندار لرستان