نواخته شدن زنگ پدافند غیر عامل در اهر
همزمان با هفته پدافند غیر عامل با حضور فرماندار و فرمانده پدافند غیر عامل در شهرستان اهر زنگ پدافند غیر عامل در هنرستان آینده سازان این شهرستان نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،علیرضا اکبرپور مدیر آموزش و پرورش اهر در مراسم نواخته شدن زنگ پدافند غیر عامل ضمن تبریک فرا رسیدن هفته پدافند غیر عامل اظهار داشت:پدافند غیر عامل در واقع دفاعی بدون استفاده از ابزارهای نظامی است که هدف آن کاهش آسیبها و خسارات ناشی از تهدیدات طبیعی و غیرطبیعی میباشد. اجرای درست اصول پدافند غیر عامل موجب افزایش امنیت ملی و حفظ زیرساختهای حیاتی کشور میشود.
اکبرپور افزود:پدافند غیر عامل یکی از مولفههای اصلی تامین امنیت پایدار است و امنیت نیز زیربنای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه محسوب میشود. هر کشوری که بتواند اصول پدافند غیر عامل را به درستی پیادهسازی کند در زمان بحرانها و حوادث کمترین آسیب را متحمل خواهد شد.
وی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در فرهنگسازی این حوزه گفت:پدافند غیر عامل باید از سنین پایین و از محیط مدرسه آغاز شود. دانشآموزان آیندهسازان کشور هستند و آگاهی آنها از این مفاهیم میتواند در زمان وقوع بحرانها بسیار موثر باشد. آموزش و تمرین اصول پدافند غیر عامل ساده، کمهزینه و در عین حال بسیار موثر است.