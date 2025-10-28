به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،فرامرز شهسواری از اختصاص ۳۰ میلیارد تومان برای ساماندهی پیرامون مسجد تاریخی جامع شهر هشترود خبر داد و گفت: ساماندهی محوطه این مسجد نزدیک به ۳۰ سال است که شروع شده ولی تاکنون به اتمام نرسیده است.

شهسواری گفت: از ۳۴ قطعه واحد مسکونی موجود در طرح ۲۹ قطعه تملک شده و مابقی هم تا آخر امسال تملک خواهند شد.

وی گفت: این طرح که شامل فضا‌های فرهنگی، اقتصادی و فضای شهری است توسط اداره راه و شهرسازی اجرا خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس از الحاق ۱۱۵ هکتار به محدوده شهر هشترود هم خبر داد و خواستار تعیین تکلیف نهضت ملی مسکن در هشترود شد.

شهسواری همچنین از اختصاص ۶ میلیارد تومان برای بازآفرینی شهری مسیر سید دره سی با مشارکت شهرداری هشترود خبر داد و خواستار جانمایی مناطق و مساکن پر خطر شد.