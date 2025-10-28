تخصیص اعتبار برای ساماندهی پیرامون مسجد جامع هشترود
نماینده مردم هشترود در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۳۰ میلیارد تومان برای ساماندهی پیرامون مسجد تاریخی جامع شهر هشترود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،فرامرز شهسواری از اختصاص ۳۰ میلیارد تومان برای ساماندهی پیرامون مسجد تاریخی جامع شهر هشترود خبر داد و گفت: ساماندهی محوطه این مسجد نزدیک به ۳۰ سال است که شروع شده ولی تاکنون به اتمام نرسیده است.
شهسواری گفت: از ۳۴ قطعه واحد مسکونی موجود در طرح ۲۹ قطعه تملک شده و مابقی هم تا آخر امسال تملک خواهند شد.
وی گفت: این طرح که شامل فضاهای فرهنگی، اقتصادی و فضای شهری است توسط اداره راه و شهرسازی اجرا خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس از الحاق ۱۱۵ هکتار به محدوده شهر هشترود هم خبر داد و خواستار تعیین تکلیف نهضت ملی مسکن در هشترود شد.
شهسواری همچنین از اختصاص ۶ میلیارد تومان برای بازآفرینی شهری مسیر سید دره سی با مشارکت شهرداری هشترود خبر داد و خواستار جانمایی مناطق و مساکن پر خطر شد.