اعضای مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور دیدار و گفت‌و‌گو کردند.‌‌

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعضای مجمع نمایندگان استان بوشهر با حضور در نهاد ریاست جمهوری با دکتر پزشکیان رئیس جمهور دیدار کردند و مسائل و مشکلات استان بوشهر مطرح شد.

ابراهیم رضایی اضافه کرد: مهمترین موضوعی که همه نمایندگان بر روی آن تاکید داشتند، تکمیل پروژه راه‌آهن شیراز- بوشهر- عسلویه بود که مورد تاکید ویژه نمایندگان قرار گرفت.

وی افزود: پاسخگو شدن صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در نقاط مختلف استان بوشهر به مردم این استان از دیگر موضوعات مطرح شده توسط نمایندگان استان بود و تاکید شد که این صنایع در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، اشتغال و استفاده از ظرفیت‌های نخبگانی استان به مسئولیت خود عمل کنند.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توسعه آب‌شیرین کن‌ها، استقرار دفاتر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در استان، راه‌اندازی پروژه آزادراه شیراز - بوشهر، تکمیل بزرگراه شیراز بوشهر و تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی و ارکان ثالث از دیگر موضوعات مورد تاکید نمایندگان در این نشست بود.

وی گفت: تکمیل سد‌های در دست احداث استان از جمله سد دالکی، سد باهوش و سد دشت پلنگ، استقرار دستگاه پرتودرمانی در استان، بازسازی مدارس تخریبی استان، تقویت بنیه نیرو‌های مسلح، تسریع در ساماندهی مبادلات مرزی نیز در نشست نمایندگان استان با رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفت.

رضایی با اشاره به انتقادات صورت گرفته از هلدینگ خلیج فارس در موضوع مسئولیت اجتماعی و لزوم رسیدگی و پاسخگویی به مردم استان بوشهر ادامه داد: توسعه خدمات نفت به ویژه خدمات بهداشت و درمان نفت در استان بوشهر و تکمیل پروژه بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان، تکمیل جاده جم - فیروزآباد و حل معضل بی آبی استان بوشهر از جمله مطالبات نمایندگان استان در مجلس بود.

وی گفت: رئیس جمهور نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کشور، بر همراهی و تعامل مجلس و دولت برای رفع مسائل و چالش‌ها تاکید کرد.