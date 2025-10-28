پخش زنده
وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد؛ تاکنون هیچگونه قراردادی با شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران برای تأمین کاغذ سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ منعقد نشده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ پیرو انتشار برخی اخبار در رسانهها و بخشهای خبری در خصوص اظهارات منتسب به مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، بدینوسیله به اطلاع میرساند، آگهی مناقصه خرید ۳۵ هزار تن کاغذ تحریر سفید رول ۷۰ گرمی و ۳ هزار تن مقوای جلد کتاب درسی در تاریخ چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ا منتشر شده است و متقاضیان شرکت در این مناقصه تا تاریخ چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ فرصت دارند برای ارسال نمونه و اسناد تکمیلشده اقدام کنند.
بنابراین، برخلاف برخی اخبار منتشر شده، تاکنون هیچگونه قراردادی با شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران برای تأمین کاغذ سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ منعقد نشده است.
بدیهی است ، با توجه به ضرورت تأمین بهموقع کاغذ و چاپ کتابهای درسی برای تحویل به دانشآموزان در ابتدای مهرماه، رعایت دقیق زمانبندی تولید و تأمین مواد اولیه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
یادآور می شود ، شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران از مجموع ۳۳ هزار تن کاغذ تحریر رول ۷۰ گرمی تعهدشده در قرارداد سال گذشته، تاکنون ۱۱ هزار تن را تحویل نداده است.
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ضمن تأکید بر شفافیت و رعایت کامل ضوابط مناقصات، از رسانهها انتظار دارد در انتشار اخبار مربوط به فرآیندهای تأمین کاغذ کتابهای درسی، صحت و دقت اطلاعات منتشرشده را مورد توجه قرار دهند.