مقامات محلی ترکیه از تخریب سه ساختمان بر اثر وقوع زلزله ۶.۱ ریشتری خبر دادند، اما تا کنون گزارشی از تلفات احتمالی منتشر نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آژانس مدیریت بحران و فوریتهای پزشکی ترکیه (AFAD) اعلام کرد که مرکز این زلزله ۶.۱ ریشتری شهر سیندیرگی در استان بالیکسیر بوده است.
این زلزله ساعت ۲۲:۴۸ (به وقت محلی) دوشنبه شب در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.
همچنین این زلزله در استانبول و استانهای مجاور بورسا، مانیسا و ازمیر نیز احساس شده است.
علی یرلیکایا وزیر کشور ترکیه گفت که بر اثر این زلزله حداقل سه ساختمان و یک مغازه در سیندیرگی فرو ریخته است.
طبق گزارش رسانههای محلی، بسیاری از مردم حاضر به بازگشت به خانههای خود نشدند. با شروع باران، مساجد، مدارس و سالنهای ورزشی برای پناه دادن به افرادی که تمایلی به بازگشت به خانه نداشتند، مورد استفاده قرار گرفتند.
دوغوکان کویونجو فرماندار منطقه سیندیرگی به خبرگزاری دولتی آناتولی گفت: تاکنون هیچ تلفات جانی شناسایی نکردهایم، اما ارزیابیهای ادامه دارد.
شبکه تلویزیونی ان تی وی ترکیه به نقل از آتشنشانی گزارش داد که سه ساختمان مسکونی که قبلاً در اثر زلزله قبلی آسیب دیده بودند، فرو ریختهاند.
سیندرگی همچنین در ماه اوت شاهد زلزلهای به بزرگی ۶.۱ ریشتر بود که منجر به مرگ یک نفر و زخمی شدن دهها نفر دیگر شد. از آن زمان، زلزلههای کوچکتری در مناطق اطراف رخ داده است.