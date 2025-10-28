مادورو: آمریکا به دنبال نفت، گاز و طلای ونزوئلاست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا تأکید کرد: همه جهانیان می‌دانند طبقه اقتصادی حاکم بر ایالات متحده به دنبال نفت، گاز و طلای ونزوئلاست. موضوع اصلاً مربوط به قاچاق مواد مخدر نیست و آنها این را خوب می‌دانند.

وی تأکید کرد که کشورش دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان است و هیچ‌کس نمی‌تواند ونزوئلا را از معادله جهانی انرژی خارج کند.

مادورو اعلام کرد: مجموعه‌ای از عملیات برای بازداشت گروهی از مزدوران مرتبط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) انجام شده است.

رئیس جمهور ونزوئلا همچنین نخست‌وزیر ترینیداد و توباکو را به «توطئه و تبلیغ جنگ» متهم کرد و گفت این اقدام ناشی از «ضعف‌های شخصی، جسمی، ذهنی و اخلاقی» اوست.

وی افزود: هدف آنها در ونزوئلا تغییر حکومت برای سرقت نفت، گاز و طلاست.

مادورو با اشاره به فشار‌های خارجی گفت: «اکنون زمان انتخاب است؛ یا در کنار جنگ‌طلبانی قرار بگیریم که خواهان مرگ و خشونت هستند، یا در کنار زندگی بایستیم.

وی همچنین اعلام کرد در پی تهدیدها، با همه آثار حقوقی لغو توافقات مربوط به انرژی با ترینیداد و توباکو و هر آنچه در این زمینه مورد توافق بوده، موافقت کرده است.

مادورو در پایان گفت: فردا نشست کاری با حضور «صد‌ها فعال اقتصادی صنایع پیشرفته روسیه و شمار مشابهی از تجار ونزوئلایی» برگزار خواهد شد.