معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران گفت: برای اجرای طرح مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری یا همان سوآپ همه زیرساختهای شرکت ارتقاء یافته است.
آقای مرتضی بهرامی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، افزود: با توجه به اینکه حوزه ارتباطات در حال حاضر از حوزه خدمت به زیرساختهای حیاتی تبدیل شده است نیازمند تغییر در این زیرساختها هستیم و از سوی دیگر حوزه فناوری با توجه به توسعهای که با آن روبروست از این منظر هم نیاز داریم که زیرساختها تقویت شود.
آقای بهرامی گفت: زیرساختها هم اکنون در بستر مس است و گذر از مس به فیبر نوری عملا نیازمند فضایی است که با سرعت زیاد انجام شود.
معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران گفت: حین و بعد از اجرای این طرح، حوزه فناوری اطلاعات شرکت که رابط زیرساخت با حوزه مشترکان است باید به تناسب رشد پیدا کند که این رشد شکل گرفته و همه سامانههای مرتبط با زیرساختهای ارتباطی به روز شده است.
وی با اشاره به اینکه همه این اتفاقات با توانمندیهای داخلی و کاملا بومی شکل گرفته است افزود: بر همین اساس نرم افزارهای ارتباطی را در لایه سی تی و پس از آن نرم افزارهای ارتباط با مشتریان از جمله ۲۰۲۰ و سامانههای مرتبط با فروش را کاملا ارتقاء دادیم.