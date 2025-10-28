آقای مرتضی بهرامی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، افزود: با توجه به اینکه حوزه ارتباطات در حال حاضر از حوزه خدمت به زیرساخت‌های حیاتی تبدیل شده است نیازمند تغییر در این زیرساخت‌ها هستیم و از سوی دیگر حوزه فناوری با توجه به توسعه‌ای که با آن روبروست از این منظر هم نیاز داریم که زیرساخت‌ها تقویت شود.

آقای بهرامی گفت: زیرساخت‌ها هم اکنون در بستر مس است و گذر از مس به فیبر نوری عملا نیازمند فضایی است که با سرعت زیاد انجام شود.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران گفت: حین و بعد از اجرای این طرح، حوزه فناوری اطلاعات شرکت که رابط زیرساخت با حوزه مشترکان است باید به تناسب رشد پیدا کند که این رشد شکل گرفته و همه سامانه‌های مرتبط با زیرساخت‌های ارتباطی به روز شده است.

وی با اشاره به اینکه همه این اتفاقات با توانمندی‌های داخلی و کاملا بومی شکل گرفته است افزود: بر همین اساس نرم افزار‌های ارتباطی را در لایه سی تی و پس از آن نرم افزار‌های ارتباط با مشتریان از جمله ۲۰۲۰ و سامانه‌های مرتبط با فروش را کاملا ارتقاء دادیم.