دیوسدادو کابیو، مرد شماره دو حزب حاکم ونزوئلا، رزمایش مشترک آمریکا و ترینیداد و توباگو را اقدامی تحریکآمیز خواند و با هشدار درباره احتمال «عملیات پرچم دروغین» از سوی سیا گفت: تلاش آمریکا برای پیوند دادن کاراکاس با کارتلهای مواد مخدر ناکام مانده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ در ادامه تشدید بیسابقه تنشها در دریای کارائیب، دیوسدادو کابیو، دبیرکل حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا (PSUV) و یکی از قدرتمندترین چهرههای سیاسی این کشور، روز دوشنبه به شدت از رزمایش نظامی ایالات متحده در آبهای ترینیداد و توباگو انتقاد کرد.
کابیو اعلام کرد: این مانورها که در نزدیکی ماکورو در ایالت استراتژیک سوکره در شرق ونزوئلا در حال انجام است، یک اقدام تحریکآمیز مستقیم» علیه حاکمیت این کشور محسوب میشود.
وی با زیر سؤال بردن مکان برگزاری رزمایش گفت: با این همه فضایی که ترینیداد دارد، چرا آنها دقیقاً روبروی خاک ما رزمایش برگزار میکنند؟ چون این یک اقدام تحریکآمیز است.
این اظهارات در حالی بیان میشود که دولت ترینیداد و توباگو پیشتر حمایت خود را از استقرار نظامی آمریکا در منطقه به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر اعلام کرده بود؛ توجیهی که کاراکاس آن را بخشی از یک استراتژی فشار ژئوپلیتیکی میداند.
کابیو همچنین به بیانیه اخیر دولت ونزوئلا اشاره کرد که در آن نسبت به طراحی یک عملیات پرچم دروغین توسط سازمان سیا با هدف مقصر جلوه دادن ونزوئلا هشدار داده شده بود.
این مقام ارشد ونزوئلایی، تلاشهای آمریکا برای مرتبط ساختن دولت مادورو با گروههای تبهکاری مانند "ترن د آراگوا" یا "کارتل خورشیدها" را یک جنگ روانی شکستخورده خواند و قاطعانه گفت: هیچ راهی برای ارتباط دادن دولت ونزوئلا با این گروهها وجود ندارد و هیچ کشوری در جهان این داستان را باور نمیکند.
این موضعگیری تند، کمی پس از آن اتخاذ شد که ژنرال ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا، ترینیداد و توباگو را به تبدیل شدن به پایگاه نظامی خارجی و تهدید صلح منطقهای متهم کرده بود. همزمان، کابیو با اشاره به کشف ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در ایالت گوآریکو، بر عزم دولت ونزوئلا برای مبارزه با قاچاقچیان تأکید کرد و گفت: هر کجا باشند، آنها را دستگیر خواهیم کرد.