مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: با دستور رئیس‌جمهور مکلف شدیم اتصال همه مدارس، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز درمانی و داروخانه‌ها به فیبر نوری در اولویت قرار گیرد.

آقای محمد جعفرپور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما، افزود: از آغاز دولت چهاردهم اقدامات خوبی در اتصال دستگاه‌های اجرایی و کسب و کار‌ها و مدارس به فیبر نوری انجام شده است و با دستور رئیس‌جمهور در کنفرانس ملی مخابرات مکلف شدیم همه مدارس کشور و حوزه سلامت به فیبر نوری متصل شوند که به همین منظور ۲۶۰ هزار نقطه بر اساس این دستور در اولویت اتصال قرار گرفت.

وی گفت: هم اکنون ۳۵ هزار نقطه از دستگاه‌های اجرایی، ۶۰ درصد شعب بانک‌ها، ۹۰ درصد مراکز مربوط به قوه قضاییه و بیش از ۹۰ درصد مراکز مرتبط با تامین اجتماعی به فیبر نوری متصل شده‌اند.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران همچنین به اجرای طرحی پایلوت در استان خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: بر اساس این طرح ۱۰۰ درصد دستگاه‌های اجرایی، مدارس و مساجد و بانک‌های استان تا پایان امسال به فیبر نوری متصل می‌شوند و ما این طرح را در سال آینده برای دیگر استان‌ها اجرا می‌کنیم.