به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حجت الاسلام علی وحدانی فر در نشست شورای اجتماعی کهگیلویه با اشاره به راه‌اندازی قرارگاه ملی مساجد، اجرای طرح محله محور سازمان تبلیغات و دیگر طرح‌ها به محوریت مساجد، گفت: همه طرح‌ها با استفاده از ظرفیت جوانان و نخبگان اجرا شوند.

وی با انتقاد از برداشت‌های نابجا از رویکردهای مقابله با آسیب‌ها، اظهار کرد: ما در شورای فرهنگ عمومی استفاده از اسلحه در مراسم‌ها را ممنوع کردیم اما برخی این مصوبه را مخالفت با نشاط جوانان دانسته و با آن مخالفت کردند.

رشد قارچ گونه قهوه خانه‌ها و کافه‌ها معضل بزرگی برای شهر

امام جمعه دهدشت تقویت نقش خانواده‌ها، معلمان و روحانیت را در جلوگیری از بروز آسیب‌ها مهم خواند و ادامه داد: رشد قارچ گونه قهوه‌خانه و کافه‌ها مهمترین معضل در استان است که لازم است نسبت به این مراکز و مسائل زیرپوستی حتماً اقدام عاجل شود.