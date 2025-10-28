انتقاد امام جمعه دهدشت از افزایش قارچ گونه قهوه خانه ها و کافه ها
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجت الاسلام علی وحدانی فر در نشست شورای اجتماعی کهگیلویه با اشاره به راهاندازی قرارگاه ملی مساجد، اجرای طرح محله محور سازمان تبلیغات و دیگر طرحها به محوریت مساجد، گفت: همه طرحها با استفاده از ظرفیت جوانان و نخبگان اجرا شوند.
وی با انتقاد از برداشتهای نابجا از رویکردهای مقابله با آسیبها، اظهار کرد: ما در شورای فرهنگ عمومی استفاده از اسلحه در مراسمها را ممنوع کردیم اما برخی این مصوبه را مخالفت با نشاط جوانان دانسته و با آن مخالفت کردند.
رشد قارچ گونه قهوه خانهها و کافهها معضل بزرگی برای شهر
امام جمعه دهدشت تقویت نقش خانوادهها، معلمان و روحانیت را در جلوگیری از بروز آسیبها مهم خواند و ادامه داد: رشد قارچ گونه قهوهخانه و کافهها مهمترین معضل در استان است که لازم است نسبت به این مراکز و مسائل زیرپوستی حتماً اقدام عاجل شود.
وی اضافه کرد: سفره خانه سنتی زیست بوم بوده و مخالف نیستیم اما در جایی که تبدیل به معضل اجتماعی میشود باید به فکر راه حلی برای بر طرف کردن آن باشیم.