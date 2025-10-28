مدیرعامل آبفا کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح احداث مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی یاسوج تا پایان سال تکمیل و به چرخه بهره‌برداری وارد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به اهمیت اجرای طرح مهم و حیاتی ساخت مخزن شهر یاسوج گفت: هم اکنون شاهد پیشرفت ۵۰ درصدی احداث مخزن ۱۵ هزار مکعبی شهر یاسوج هستیم و سرعت پیشرفت طرح قابل قبول است.

رضا رضایی در حاشیه بازدید فرماندار شهرستان بویراحمد از روند عملیات اجرایی این طرح افزود: عملیات خاکبرداری، احداث دیوار حایل، حوضچه های شستشو انجام و بتن ریزی فونداسیون و کف مخزن تا ۴۰ درصد انجام گرفته است.

وی اظهارکرد: تلاش مجموعه آبفا این است که مخزن تا قبل از پایان سال تکمیل و وارد مدار بهره برداری شود و برای این نیل به این هدف نیازمند همکاری دستگاه‌های متولی هستیم.

فرماندار شهرستان بویراحمد هم در این بازید با تقدیر از برنامه ریزی مدیرعامل و مجموعه آبفا در مدیریت تنش آبی شهر یاسوج در تابستان سال جاری و به حداقل رساندن اثرات تنش آبی گفت: این در حالی بود که با کاهش بارندگی ها شاهد اثرگذاری محسوس در منابع تامین آب طی سال آبی جاری بودیم.

منوچهر محمدی، با اشاره به اینکه در شهر یاسوج حجم مخازن ذخیره آب یک سوم مخازن مورد نیاز برای ذخیره سازی آب مورد نیاز هستیم، افزود: با احداث مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی شهر یاسوج بخشی از چالش های ناشی از کمبود مخزن در یاسوج برطرف و در کاهش اثرات تنش آبی این شهر موثر خواهد بود.

محمدی تقویت زیرساخت‌های آبی را از اولویت‌های مورد حمایت فرمانداری بویراحمد دانست و اظهار کرد: برای رفع موانع و چالش های پیش رو عملیات اجرایی مخزن ۱۵ هزار شهر یاسوج رایزنی‌های لازم را با متولیان خواهیم داشت.