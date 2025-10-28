رئیس سازمان حج و زیارت با اعلام اولویت جدید برای پیش ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵، از ثبت نام ۴۰ هزار نفر تاکنون در سامانه حج و زیارت، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج وزیارت، علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت گفت: در حال حاضر پیش ثبت‌نام از دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری تا ۱۵ بهمن ۸۶ انجام می‌شود و از ۱۰ صبح امروز ششم آبان نیز دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری تا پایان بهمن ۸۶ می‌توانند در استان‌های دارای ظرفیت خالی نام‌نویسی کنند.

آقای رشیدیان افزود: ثبت‌نام از ۲۰ مهر، آغاز شده و تا پایان تکمیل ظرفیت در استان‌ها ادامه خواهد داشت و متقاضیان باید بنابر اولویت‌های اعلامی در «سامانه حج من» به نشانی اینترنتی my.haj.ir ثبت‌نام کنند.

۵۷ سال میانگین سنی ثبت نام کنندگان تمتع

وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۴۰ هزار نفر در سامانه نام‌نویسی کرده‌اند، گفت: میانگین سنی ثبت‌نام‌کنندگان ۵۷ سال است همچنین حدود ۵۵ درصد ثبت نام کنندگان را بانوان و ۴۵ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

رشیدیان درباره تایید استطاعت جسمی ثبت نام کنندگان گفت: استطاعت جسمی یکی از وجوبات حج برای تشرف به خانه خدا به حساب می‌آید باتوجه به شرایط و ضرورت حفظ سلامت زائران، روند استطاعت جسمی بررسی می‌شود تا انشااله زائران در سلامت به اعمال و مناسک بپردازند، روند معاینات نیز بعد از مرحله پیش ثبت‌نام اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: پرواز‌های حج تمتع آتی از دهه اول اردیبهشت ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد که امیدواریم این پرواز‌ها مطابق حج سال قبل با کمترین تاخیر انجام شود، به بهترین شکل ممکن پیش برود.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: هزینه حج تمتع آتی منوط به قرارداد‌های خدمات اجرایی در کشور میزبان است و باید قرارداد‌های اسکان، حمل و نقل، تغذیه و تدارکات، ایام تشریق و... نهایی شود تا قیمت تمام شده سفر را، اعلام کنیم.

آقای رشیدیان تصریح کرد: قرارداد‌های اسکان برای اجاره هتل‌ها تقریبا نهایی شده و عزیمت به موقع و زودتر از موعد کمیسیون هواپیمایی آسمان موجب شده حدود ۳ تا ۵ درصد تخفیف در این حوزه دریافت کنیم و این مهم با وجود حفظ کیفیت خدمات هتلی انجام شده است.

وی درباره هتل‌های مکه و مدینه اظهار کرد: با توجه به ساخت و ساز هتل‌ها در مکه، اسکان در این شهر کیفیت بالاتری دارد، اما روند توسعه هتلی در مدینه به این شکل نیست، اما سعی شده در شهر پیامبر (ص) از هتل‌های موجود که البته فاصله اندکی با حرم دارند، استفاده کنیم.

تشرف ۴۷ هزار نفر به عمره از ابتدای شهریور تاکنون

رئیس سازمان حج وزیارت درباره سفر‌های عمره مفرده نیز توضیح داد: از ابتدای شهریور تاکنون بیش از ۴۷ هزار نفر به عمره مشرف شده‌اند، در حال حاضر روزانه هزار نفر از هموطنان اعزام می‌شوند و تا ۱۲ آبان ظرفیت اعزام به روزانه ۱۳۵۰ نفر می‌رسد.

آقای رشیدیان ادامه داد: میانگین قیمت سفر‌های عمره با ۱۰روز اسکان در شهر‌های مدینه و مکه و خدمات اجرایی مطلوب، حدود ۶۳ میلیون تومان است که بهترین فرصت برای متقاضیان به ویژه جوانان است.

رئیس سازمان حج وزیارت همچنین با اشاره به سفر‌های عمره دانشجویی افزود: این سفر‌ها از ۲۵ آبان ماه آغاز می‌شود و فرصت خوبی برای دانشگاهیان است.