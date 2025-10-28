مرکز جامع خدمات بیماران خاص و تالاسمی مرحوم سید روح‌الله جواد پور در بیمارستان حضرت ابولفضل (ع) میناب به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رضا صفری رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق استان، گفت: این مرکز با زیربنای٧١٠ مترمربع و با اعتبار ٢٧ میلیارد تومان ساخته شده است.

معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شرق استان هم در این مراسم گفت: شهرستان میناب بیش از٣٠٠ بیمار تالاسمی دارد که همگی از این مرکز خدمات دریافت می‌کنند.

میثم صالحی افزود: این مرکز به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز خدمات‌رسانی به بیماران خاص در شرق استان، نقش مهمی در ارتقای سطح سلامت و خدمات درمانی به بیماران نیازمند ایفا خواهد کرد.