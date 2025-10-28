پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی با حضور در فرهنگستان هنر از چهارمین جشنواره بینالمللی همام ویژه هنرمندان معلول و جانباز بازدید و بر حمایت همهجانبه از توانیابان هنرمند و تسهیل مسیر حضور آثار آنان در عرصههای فرهنگی و اقتصادی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این بازدید که با همراهی مریم جلالی، معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی، روزبه کردونی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی و برزین ضرغامی، مدیرعامل صندوق توسعه صنایعدستی و احیای بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی انجام شد، وزیر میراثفرهنگی ضمن تقدیر از تلاشهای هنرمندان توانیاب، از نزدیک با آثار و دغدغههای آنان آشنا شد.
صالحیامیری در گفتوگو با هنرمندان شرکتکننده گفت: جامعه ما زمانی به بلوغ فرهنگی میرسد که همه اقشار آن فرصت برابر برای حضور، خلاقیت و اثرگذاری در عرصههای فرهنگی و هنری داشته باشند. هنرمندان توانیاب نمونهای روشن از اراده، امید و خلاقیت هستند که باید بهطور ویژه مورد حمایت قرار گیرند.
وی با تاکید بر نقش هنر در توانمندسازی اجتماعی افزود: هنر برای هنرمندان توانیاب تنها یک شغل یا سرگرمی نیست، بلکه ابزاری برای بازسازی روحی، حضور اجتماعی و اثبات تواناییهای آنان است. ما موظفیم مسیر را برای دیدهشدن آثار و استعدادهای این هنرمندان هموار کنیم.
چهارمین جشنواره بینالمللی همام با حضور بیش از ۴۳۰ هنرمند از ۳۱ استان کشور و ۱۴ کشور خارجی، در رشتههای متنوعی از جمله سفال و سرامیک، چرم، قلمزنی، چوب، آینهکاری، تابلوفرش، میناکاری، معرق و منبتکاری، نقاشیخط، سیاهقلم، گلیمبافی، گلدوزی و مجسمهسازی برگزار شد.
در حاشیه این جشنواره، صالحیامیری از اثر شاخص «صدف قرآنی» رونمایی کرد؛ اثری که در مدت دو سال توسط یکی از هنرمندان توانیاب اجرا شده و کل قرآن کریم با مداد بر روی صدف نوشته شده است.