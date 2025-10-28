مدیرکل دامپزشکی لرستان از صادرات بیش از ۱۰ تن دارو‌های دامی از این استان به مقصد افغانستان و پاکستان خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل دامپزشکی لرستان در سخنانی، اظهار داشت: در مهر سال جاری بیش از ۱۰ تن داروی دامی از یک شرکت بروجرد به کشور‌های افغانستان و پاکستان صادر شده است.

مصطفی زبردست گفت: باتوجه‌به تولید دارو‌های دامی در این کارخانه تعداد چهارقلم انواع دارو‌های دامی شامل «بلوس هپاتک»، «پودر لوامیزول»، محلول «پارافین» و «بلوس نیکلوزاماید» از استان لرستان به کشور‌های افغانستان و پاکستان صادر شده‌اند.

مدیرکل دامپزشکی لرستان، گفت: صادرات دارو‌های دامی تولیدی صنایع لرستان مرتبط در بخش دام از برنامه‌های اداره کل دامپزشکی لرستان است.