به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بردسکن با اشاره به توزیع گسترده اقلام ورزشی و بهداشتی در مدارس این شهرستان، افزود: این اقلام شامل بیش از ۱۰ نوع کالای ورزشی و بهداشتی است.

حبیب الله حاجی زاده یادآور شد: مراکز آموزشی دیگر مانند مدارس عشایری و کم‌جمعیت هم از اقلام ورزشی برخوردار شده‌اند.

راه‌اندازی اتاق‌های بهداشت در مدارس

او در ادامه با اشاره به اهمیت سلامت دانش‌آموزان، اظهار داشت: ۱۸ اتاق بهداشت در مدارس ابتدایی و متوسطه اول شهرستان راه‌اندازی شده است و هم اینک بیش از ۵۰ درصد مدارس دارای اتاق بهداشت هستند.

این مسئول با اعلام آمادگی برای راه اندازی اتاق بهداشت در سایر مدارس، تصریح کرد: کمبود فضای فیزیکی مانع تحقق این هدف شده است؛ بنابراین مدارسی که فضای لازم را فراهم کنند، در اولویت تجهیز قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به افتتاح اتاق بهداشت در آموزشگاه دخترانه شاهد شهید محمد رمضانی با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیون تومان، درباره اجرای طرح «یکشنبه‌های سلامت» با همکاری شبکه بهداشت و درمان، گفت: هدف این طرح، مراقبت‌های تغذیه‌ای، کنترل وزن و سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان است و هم اینک ۱۲ مراقب سلامت در مدارس شهرستان فعالیت دارند.