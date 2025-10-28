به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محسن امیدی افزود: به همت دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی شهرستان نهاوند، ۴۴ نفر زائر اولی این شهرستان با بدرقه مسئولان و خادم‌یاران رضوی به مشهد مقدس اعزام شدند.

او با بیان اینکه اعزام زائران اولی به‌صورت رایگان انجام می‌شود، تأکید کرد: هزینه اعزام و مایحتاج بین‌راهی از سوی خیرین شهرستان نهاوند و هزینه اسکان آنان در مشهد، از سوی آستان قدس رضوی تأمین می‌شود.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی نهاوند تصریح کرد: کاروان «مهر درخشان رضوی» سه روز به‌عنوان مهمان امام رضا(ع) در زائر سرای حرم مطهر حضور خواهند داشت و در این مدت در برنامه‌های فرهنگی و زیارتی حرم مطهر شرکت خواهند کرد.

امیدی با اشاره به اینکه این زائران تاکنون به زیارت امام رضا(ع) مشرف نشده‌اند یا بیش از ۱۰ سال از آخرین زیارتشان می‌گذرد، گفت: در مسیر بازگشت، این کاروان به زیارت حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران مشرف خواهند شد.

او افزود: برنامه‌های این مراسم معنوی شامل همخوانی صلوات خاصه امام رضا(ع)، مداحی و سخنرانی در خصوص آداب زیارت امام رضا(ع) است.