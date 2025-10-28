فارسیها منتظر باران نباشند
خبری از باران در هفته جاری در فارس نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل هواشناسی فارس اعلام کرد: طی پنج روز آینده جوی بدون بارندگی در استان خواهیم داشت.
قاسم حسینی بیان کرد: طبق نقشههای هواشناسی، تا پنج روز آینده جوی پایدار و بدون بارندگی در سطح استان فارس خواهیم داشت.
مدیرکل هواشناسی استان فارس، اظهار کرد: طی روزهای آتی آسمان استان فارس صاف گاهی با غبار رقیق پیشبینی میشود.
وی در خصوص دمای هوا نیز تصریح کرد: تا پایان هفته ماندگاری هوای سرد در استان فارس تداوم خواهد داشت.