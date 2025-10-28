به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ آقای مجاهد لویمی مدیر شرکت ایرنسل منطقه خوزستان گفت: هم اکنون ارتباطی تلفنی از طریق اپراتور ایرانسل در مناطق مختلف آبادان از جمله منطقه ذوالفقاری به آسانی صورت می گیرد و مشکلی وجود ندارد.

او افزود: اختلال برخی خطوط ارتباطی تلفن همراه به علت واژگونی دکل ایرانسل واقع در ذوالفقار ۴۹ ناشی از سرقت قطعات دکل ایجاد شده بود.

این دکل ارتباطی صبح روز گذشته در پی دستبرد سارقان به آهن آلات و تجهیزات ارزشمند آن در منطقه ذوالفقاری آبادان واژگون شد که تلفاتی در پی نداشت.