استفاده از ۶۰۰ هزار سرگل در «فرش سرگل محلات» استفاده از ۶۰۰ هزار سرگل در «فرش سرگل محلات» استفاده از ۶۰۰ هزار سرگل در «فرش سرگل محلات» استفاده از ۶۰۰ هزار سرگل در «فرش سرگل محلات» استفاده از ۶۰۰ هزار سرگل در «فرش سرگل محلات» استفاده از ۶۰۰ هزار سرگل در «فرش سرگل محلات» استفاده از ۶۰۰ هزار سرگل در «فرش سرگل محلات» استفاده از ۶۰۰ هزار سرگل در «فرش سرگل محلات»
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هشتمین دوره «فرش سرگل محلات» با همکاری گلکاران این شهر و با بهرهگیری از بیش از ۶۰۰ هزار سرگل رنگارنگ تا نهم آبان در بوستان سلامت محلات دایر است.