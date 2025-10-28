به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، سرهنگ اکبر شفیعی گفت: ماموران کلانتری ۱۲ قائم (عج) با گشت زنی‌های محسوس و نامحسوس موفق به شناسایی دو سارق شدند و در این خصوص هماهنگی قضایی را به عمل آوردند.

وی افزود: ماموران پلیس، سارقان را دستگیر کردند و به اداره پلیس منتقل و مورد بازجویی قرار دادند که در نتیجه ۱۰ فقره سرقت قطعات خودرو و موتورسیکلت کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان یزد گفت: این سارقان، در بلوار دهه فجر و خیابان امام دست به سرقت زده بودند.