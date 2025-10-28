به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزاردبیل حسن رحیمی اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان مشگین شهر با هدف افزایش احساس آرامش فردی و عمومی، پاسخگویی به درخواست‌ها و مطالبات مردمی و سلب تحرک از مجرمان و قانون گریزان و برخورد با رانندگان خودرو‌های نامتعارف و شوتی سوار، پلاک مخدوش، طرح آرامش در شهر را به مدت ۴۸ ساعت اجرا کردند.

وی افزود: در این طرح که با حداکثر توان و بهره مندی هدفمند از امکانات اجرا شد، خودروی ۲۱ راننده هنجارشکن و قانون گریز توقیف و به پارکینگ انتقال داده شد.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان مشگین شهر تصریح کرد: از نتایج دیگر این طرح توقیف ۵ دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک می‌باشد.

سرهنگ رحیمی با تاکید بر تداوم اجرای طرح آرامش در شهر گفت: اجرای طرح و مقابله با هنجار شکنان موجبات آرامش خاطر شهروندان گردیده و به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.