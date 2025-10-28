پخش زنده
از ابتدای سال تعداد ۴۷ زندانی آزاد شده با دریافت تسهیلات بیش از ۸ میلیارد تومانی به چرخه اشتغال بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس مرکز امور خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندانهای خراسان جنوبی در گفتوگو با خبرنگار صدا وسیما گفت:از ابتدای سال ۴۷ زندانی آزاد شده با دریافت بیش از ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات به چرخه اشتغال بازگشتند.
الوندی با بیان اینکه بیشترین شغل ایجاد شده در این مدت در حوزه دامداری بوده است افزود: زندانیان پس از آزادی قطعی، در راستای اشتغال و بازتوانی زندانیان آزادشده، میتوانند از تسهیلات با نرخ ۴ درصد و دوره بازپرداخت ۵ ساله تا سقفهای ۱۵۰ و ۳۰۰ میلیون تومان بهرمند شوند و پس از تایید از سوی اداره کل زندانها این تسهیلات را در راستای ایجاد اشتغال دریافت کنند.
وی گفت: مرکز مراقبت بعد از خروج درسال ۱۴۰۳ نیز ۷۹ زندانی را با پرداخت با تسهیلات ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومانی در راستای اشتغال زایی حمایت کرد.
از ابتدای امسال ۱۰۷ زندانی از زندانهای استان آزاد شدهاند و هنوز ۸۹ زندانی در زندانها چشم انتظار کمک خیرانند که از این تعداد ۵۲ نفر به دلیل بدهی مالی، ۳۷ نفر مهریه و ۲ نفر دیه در زندان به سر میبرند.
در مجموع، به همت انجمنهای حمایت، ستاد دیه و واحدهای صلح و سازش، ۲۹۶ زندانی در استان خراسان جنوبی طی هفت ماه نخست امسال از بند آزاد شدند.