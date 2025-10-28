شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت وام خود اشتغالی ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، وام خود اشتغالی یکی از روش‌های حمایتی دولت برای راه‌اندازی کسب‌وکار است. این وام به متقاضیانی که طرح شغلی قابل اجرا دارند و قصد راه‌اندازی یا توسعه یک فعالیت اقتصادی خرد را دارند، تعلق می‌گیرد.

پرداخت به موقع وام اشتغال از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیاری از مردم چشم انتظار دریافت وام اشتغال هستند و نیاز مبرم به وام اشتغال دارند و اگر در اسرع وقت اعتبارات را دریافت نکنند، نمی‌توانند اشتغال داشته باشند. عدم پرداخت وام اشتغال توسط شبکه بانکی و عدم نظارت صحیح بر اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی در تامین منابع لازم در راستای پرداخت وام اشتغال، به معنای صدمه خوردن بخش‌های مولد در کشور است و اشتغال‌زایی و رشد تولید در کشور را مختل می‌کند.

پیام شهروند خبرنگار ما:

با عرض سلام و خدا قوت

چند ماه قبل مصاحبه ای با رئیس ورزش و جوانان یزد از صدا و سیمای استان پخش شد، مبنی بر اینکه وزارت ورزش و جوانان قرار است وامی با کارمزد ۴ درصد در اختیار جوانان دارای طرح های تولیدی قرار دهد.

بنده یکی از متقاضیان این طرح بودم با اینکه طرح بنده مورد قبول قرار گرفت اما پرداخت وام به بانک صنعت و معدن واگذار شد، که مطابق معمول بانک ها باید از هفت خان رستم بگذریم تا وام دریافت کنیم.

وام ۴ درصد در کار نیست و ۱۵ درصد است، همچنین نیاز به انواع وثایق. مدارک و مجوزها از صنعت و معدن، از دارایی و ... دارد. در صورتی که قرار بود وام مستقیم از طریق وزارت ورزش و جوانان پرداخت شود و کارمزد ۴ درصد باشد و منوط به پذیرش طرح توسط ورزش و جوانان باشد. بطوریکه ورزش جوانان یزد به من گفته اند با این شرایط سختی که بانک گذاشته تنها یک نفر موفق به دریافت این وام شده است، حتی بنده از تهران هم پیگیری کردم متاسفانه پاسخ مناسبی ندادند.

لطفاً پیگیری فرمایید.