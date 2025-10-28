تولید حدود ۸ هزار تن گوشت قرمز در نیشابور
شهرستان نیشابور با تولید حدود هشت هزار تن گوشت قرمز در سال گذشته، در سکوی دوم تولید خراسان رضوی ایستاد.
علی مبارکی افزود: شهرستان نیشابور به واسطه اقلیم خاص و مستعد خود به لحاظ کشاورزی و دامپروری، جایگاه ویژهای در خراسان رضوی دارد؛ به نحوی که در تولید شیر رتبه اول و در تولید گوشت، رتبه دوم استان به این شهرستان تعلق گرفته است.
او ادامه داد: این شهرستان در سال گذشته دارای ۶۱۱ هزار راس دام سبک و حدود ۶۰ هزار راس دام سنگین بوده که قسمت عمدهای از نیاز شهرستان و استان را برآورده کرده است.
وی با بیان اینکه پارسال ۹۱ هزار و ۸۸۴ راس دام سبک و سنگین روانه کشتارگاه صنعتی نیشابور شده است، تصریح کرد: تلاش دامداران و حمایتهای جهاد کشاورزی عامل این افزایش چشمگیر در تولید گوشت قرمز است.
مدیر جهاد کشاورزی نیشابور همچنین گفت: شهرستان نیشابور در فصول بهار و تابستان پذیرای حجم زیادی از مسافران است، که این میزان تولید در تأمین گوشت قرمز شهرستان حائز اهمیت است.
مبارکی اعلام کرد: مدیریت جهاد کشاورزی نیشابور با برگزاری دورههای آموزشی واحدهای پرواربندی، نقش بسزایی در افزایش تولید محصولات دامی و تنظیم بازار گوشت داشته است که این اقدامات با هدف حمایت از تولیدکنندگان و تأمین نیاز مصرف کنندگان در شهرستان نیشابور انجام میشود.