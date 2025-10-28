به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: این میزان تولید نسبت به سال قبل، افزایش سه درصدی داشته است.

علی مبارکی افزود: شهرستان نیشابور به واسطه اقلیم خاص و مستعد خود به لحاظ کشاورزی و دامپروری، جایگاه ویژه‌ای در خراسان رضوی دارد؛ به نحوی که در تولید شیر رتبه اول و در تولید گوشت، رتبه دوم استان به این شهرستان تعلق گرفته است.

او ادامه داد: این شهرستان در سال گذشته دارای ۶۱۱ هزار راس دام سبک و حدود ۶۰ هزار راس دام سنگین بوده که قسمت عمده‌ای از نیاز شهرستان و استان را برآورده کرده است.

وی با بیان اینکه پارسال ۹۱ هزار و ۸۸۴ راس دام سبک و سنگین روانه کشتارگاه صنعتی نیشابور شده است، تصریح کرد: تلاش دامداران و حمایت‌های جهاد کشاورزی عامل این افزایش چشمگیر در تولید گوشت قرمز است.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور همچنین گفت: شهرستان نیشابور در فصول بهار و تابستان پذیرای حجم زیادی از مسافران است، که این میزان تولید در تأمین گوشت قرمز شهرستان حائز اهمیت است.

مبارکی اعلام کرد: مدیریت جهاد کشاورزی نیشابور با برگزاری دوره‌های آموزشی واحد‌های پرواربندی، نقش بسزایی در افزایش تولید محصولات دامی و تنظیم بازار گوشت داشته است که این اقدامات با هدف حمایت از تولیدکنندگان و تأمین نیاز مصرف کنندگان در شهرستان نیشابور انجام می‌شود.