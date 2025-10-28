نسترن ولی زاده و محمد صادق دهقانی با واگذاری نتیجه مقابل رقبا در روز پنجم رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان چین، حذف شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های روز پنجم بیست و هفتمین دوره مسابقات جهانی تکواندو امروز ششم آبان در شهر ووشی برگزار شد که نسترن ولی زاده و محمد صادق دهقانی در اوزان ۶۷- کیلوگرم بانوان و ۶۸- کیلوگرم آقایان نمایندگان کشورمان بودند.

در وزن ۶۷- کیلوگرم با حضور ۴۹ تکواندوکار، نسترن ولی زاده ابتدا با «لیسلی سولترو» از مکزیک مبارزه کرد و در دیداری نزدیک ۲ بر یک باخت و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۶۸- کیلوگرم نیز ۷۳ تکواندوکار وزن‌کشی کردند و محمد صادق دهقانی در دور نخست با «سرمت کاکوئف» از روسیه که با پرچم بی طرف در مسابقات حضور دارد، دیدار کرد و دو بر یک باخت و حذف شد.

بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار از کشور‌های مختلف به مدت هفت روز در ووشی چین برگزار می شود.