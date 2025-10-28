به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس کل دادگستری استان زنجان در ادامه دیدار‌های مردمی به همراه دادستان مرکز استان و معاونین قضایی رئیس کل با حضور در مسجد فاطمه زهرا (س) منطقه بیسیم با نمازگزاران و اهالی دیدار کرد.

حجت‌الاسلام علی فرجی بر حق شامگاه دوشنبه پنجم آبان ماه در دیدار مردمی که در مسجد فاطمه زهرا (س) منطقه بیسیم برگزار شد، اظهار داشت: ملاقات‌های مردمی بدون واسطه مسئولان دستگاه قضایی در سطح مساجد شهر زنجان از تاکیدات و منویات ریاست قوه قضاییه در راستای سند تحول قضایی است.

وی افزود: حضور مسئولان در میان مردم و شنیدن مشکلات آنها برای بررسی و رفع مشکلات امری ضروری است و ارتباط مستقیم با مردم آثار و برکات ارزشمندی دارد.

در این دیدار مسؤولان از شهرداری منطقه و نیروی انتظامی نیز حضور داشتند که دستورات و پیگیری‌های لازم در راستای رفع مشکلات مردم منطقه توسط رئیس کل و دادستان مرکز استان صادر شد.

در پایان این دیدار رییس کل دادگستری استان زنجان از نمایشگاه گروه جهادی و فرهنگی پایگاه خواهران مسجد بازدید کرد.

دیدار‌های مردمی مرییس کل دادگستری استان روز‌های دوشنبه هفته در مساجدشهر برگزار می‌شود.