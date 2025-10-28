پخش زنده
رئیس اداره اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از برگزاری بازارچه ازدواج آسان در بوستان خانواده واقع در بلوار بسیج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، محمد فکر از برگزاری بازارچه ازدواج آسان با هدف ترویج و تسهیل ازدواجی ساده و آگاهانه، از چهارم تا هشتم آبان ماه در بوستان خانواده واقع در بلوار بسیج خبر داد.
وی افزود: این رویداد که با شعار اصلی کاهش دغدغههای جوانان برای آغاز یک زندگی مشترک طراحی شده است، روزهای چهارم تا هشتم آبان، از ساعت ۱۸ تا ۲۲ میزبان علاقهمندان خواهد بود.
وی افزود: بازدیدکنندگان در این بازارچه میتوانند از غرفههای متنوعی از جمله غرفههای مشاورهای، معرفی خدمات و محصولات ازدواج، بازی و مسابقه بازدید کنند.
رئیس اداره اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد گفت: این برنامه به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و با مشارکت شبکه فعالین ازدواج (شفا) برگزار میشود.