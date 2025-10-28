امام جمعه همدان گفت: رفع معضلات اقتصادی تنها وظیفه دولت نیست و خیرین و سرمایه‌گذاران نیز باید برای ایجاد اشتغال و حمایت از نیازمندان پای کار بیایند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی در جشن گلریزان اجتماعی دادگستری همدان با عنوان پویش «هر شهروند یک خبر اجتماعی» که با هدف حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست برگزار شد، با تأکید بر ارتباط میان مشکلات اقتصادی و افزایش جرم در جامعه افزود: فقر و نابرابری می‌تواند زمینه‌ساز وقوع جرم شود و همه آحاد جامعه در رفع فقر مسئول‌ هستند..

او تأکید کرد: رفع معضلات اقتصادی تنها وظیفه دولت نیست و خیرین و سرمایه‌گذاران نیز باید برای ایجاد اشتغال و حمایت از نیازمندان پای کار بیایند.

نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: اگر فرهنگ انفاق، زکات و تکافل اجتماعی در جامعه نهادینه شود، دیگر نیازی به درآمد‌های نفتی نخواهیم داشت.

استاندار همدان هم هم با تأکید بر نقش فرهنگ و مسئولیت جمعی در سلامت جامعه، گفت: آسیب‌های اجتماعی محصول رفتار همه ماست و جامعه مانند خانواده‌ای بزرگ است که هر عضو در تربیت و رشد آن سهم دارد.

حمید ملا‌نوری شمسی اشاره به تأثیر دوگانه پیشرفت فناوری و فضای مجازی افزود: در عصر ارتباطات، مرز‌ها از میان رفته و حفظ سلامت فکری و فرهنگی فرزندان نیازمند همکاری همگانی است.

او تأکید کرد: برای ساخت جامعه‌ای سالم و پویا، باید به سلامت فرهنگی و تربیتی همه اقشار جامعه توجه شود و هم‌افزایی نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی برای مقابله با ناهنجاری‌ها و تقویت بنیان‌های اخلاقی لازم است.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز، گفت: قوه قضائیه دو رویکرد برخورد قاطع با جرائم و دیگری کمک به بازاجتماعی شدن افراد آسیب‌دیده را پیگیری می‌کند.

سید امیر مرتضوی افزود: هدف از این مراسم، هم‌افزایی و همکاری میان دستگاه‌ها برای حمایت از افراد نیازمند و آسیب‌دیده است.

رئیس کل دادگستری همدان هم در این مراسم با تأکید بر اهمیت بازاجتماعی شدن مجرمان و ضرورت حمایت از خانواده‌ها، گفت: کمک به این افراد کمک به جامعه است و عدم حمایت ممکن است منجر به وقوع جرم مجدد شود.

بهروز محمدی افزود: همدان چهارمین استان کشور است که این جشن را برگزار می‌کند.