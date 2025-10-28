با افتتاح طرح تامین اب اشامیدنی روستای عشایری بن کرم از توابع شهرستان منوجان،۲۰ خانوار دراین روستا ازنعمت آب شرب سالم بهره مند شدند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،باحضور ناصر احمدیوسفی مدیر کل امور عشایری جنوب استان کرمان، فرماندار وجمعی از اعضای شورای اداری این شهرستان ومردم روستا،پروژه ی تامین آب شرب وتجهیز چاه با نیروگاه خورشیدی همراه با تامین مخزن ده متر مکعبی آب و عملیات لوله گذاری به طول ۱۶۰۰ متر با اعتباری بالغ بر۱۴/۵میلیارد ریال از محل اعتبارات مالیات برارزش افزوده مورد بهره برداری قرار گرفت.

