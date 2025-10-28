پخش زنده
امروز: -
فرماندار تهران در جلسه هماندیشی و اتخاذ راهکارهای لازم در زمینه توسعه اشتغال و حمایت از مشاغل خانگی در بخش آفتاب، توجه ویژه به ظرفیتهای بومی در ایجاد اشتغال پایدار را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران گفت: بارها شاهد بودهایم که بانوان در مسئولیتهای اجرایی و اجتماعی عملکردی درخشان داشتهاند و بخش آفتاب نیز از این ظرفیت ارزشمند بیبهره نبوده است. باید فرصتهای بیشتری برای نقشآفرینی بانوان در مدیریت محلی فراهم شود.
خوشاقبال در ادامه هدف اصلی این نشست را بررسی مسائل و مشکلات بخش آفتاب و اتخاذ تصمیمات عملی برای توسعه اشتغال و حمایت از مشاغل خانگی عنوان کرد و افزود: یکی از رویکردهای مهم دولت، حمایت از فعالیتهای خرد و خانگی است که میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها، افزایش تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار منجر شود.
معاون استاندار تهران با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و ضرورت همافزایی بین دستگاهها تصریح کرد: در این شرایط دشوار، مردم بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی، همدلی و حمایت مسئولان هستند. چنین جلساتی میتواند ضمن بررسی دقیق مشکلات، روزنهای از امید و نشاط در جامعه ایجاد کند و نشان دهد که مدیران به فکر مسائل مردم هستند.