پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه تخصصی فرش دستباف و ملزومات جهیزیه در زنجان تا ۹ آبان ماه در نمایشگاه کاسپین برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نمایشگاه تخصصی فرش دستباف و ملزومات جهیزیه با حضور مسئولان استانی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی کاسپین زنجان آغاز به کار کرد.
مدیرعامل نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان گفت: ۲۵ واحد تولید کننده از استانهای مرکزی، تهران، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، همدان، اصفهان، البرز و خراسان رضوی در حوزه فرش دستبافت در این نمایشگاه حضور دارند.
سید رضا قندیلی افزود: همچنین ۴۰ واحد تولید کننده از استانهای تهران، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، همدان، اصفهان، البرز و خراسان رضوی نیز در این نمایشگاه، ملزومات جهیزیه را به نمایش گذاشتهاند.
وی اظهار داشت: نمایشگاه فرش دستبافت و ملزومات جهیزیه هر ساله در محل دائمی نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان برگزار میشود.
قندیلی اظهار داشت: ارائه آخرین تولیدات و محصولات واحدهای تولیدی، تبادل دانش و اطلاعات بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، ایجاد نمایندگی در استان زنجان توسط واحدهای تولیدی، ایجاد ارتباط مستقیم و بدون واسطه بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
وی اضافه کرد: آشنایی با سلایق و درخواستهای مصرف کنندگان، ایجاد فضای رقابتی و بالا بردن حق انتخاب مصرف کنندگان از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
نمایشگاه تخصصی ملزومات جهیزیه و هفدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت از پنجم تا ۹ آبان ماه سال جاری همه روزه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان زنجان دایر است.
نمایشگاههای بین المللی کاسپین به عنوان تنها نمایشگاه ۱۰۰ درصد خصوصی ایران در برگزاری نمایشگاهها در سال ۱۳۸۳ با هدف ارتقای صنعت نمایشگاهی ایران تاسیس شد.
موقعیت مناسب جغرافیایی، راههای ارتباطی زمینی، هوایی و ریلی و نزدیکی به مرکز کشور از جمله مزایای این نمایشگاه است.