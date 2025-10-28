معاون وزیر صمت اعلام کرد: سیستان و بلوچستان سهم مهمی در ذخایر عناصر نادرخاکی و مس کشور دارد و می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی توسعه معدنی ایران تبدیل شود.

تبدیل سیستان و بلوچستان به قطب عناصر نادرخاکی ایران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از وزارت صمت، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، فهرست عناصر نادرخاکی و کمیاب کشور تهیه و ابلاغ شده و بخش قابل‌توجهی از این مواد معدنی راهبردی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد.

وجیه‌اله جعفری افزود: این منابع معدنی می‌توانند جایگاه ویژه‌ای برای سیستان و بلوچستان در آینده معدنی و صنعتی کشور ایجاد کنند و این استان را به یکی از قطب‌های اصلی عناصر نادرخاکی ایران تبدیل نمایند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فلزی استان ادامه داد: ایران پنجمین دارنده ذخایر مس جهان است و سیستان و بلوچستان یکی از مناطق مستعد برای تبدیل شدن به قطب تولید مس کشور به شمار می‌رود.

جعفری خاطرنشان کرد: محدوده‌های امیدبخش متعددی در این استان شناسایی شده و در صورت تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز، زنجیره ارزش و تولید محصولات نهایی معدنی می‌تواند در خود استان شکل گیرد.