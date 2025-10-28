به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در آیین گشایش دوازدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی لرستان اظهار کرد: این نمایشگاه با حضور ۷۵ شرکت از ۱۲ استان کشور، ظرفیت‌های مکانیزاسیون بخش کشاورزی را به نمایش می‌گذارد و ارتباط دوسویه‌ای بین صنعتگران و کشاورزان به‌ویژه کشاورزان پیشرو برقرار می‌کند.



نامدار صیادی با تأکید بر لزوم انتقال‌یافته‌های پژوهشی و فناوری به عرصه مزارع و باغات، افزود: نوآوری‌های ارائه‌شده در این نمایشگاه زمانی ارزشمند خواهند بود که در مزرعه پیاده شوند و در افزایش عملکرد در واحد سطح و تحقق امنیت غذایی مؤثر واقع شوند.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان به دستگاه جدید مقابله با سرمازدگی ویژه اقلیم لرستان اشاره کرد و گفت: به دلیل توپوگرافی خاص استان، سرمای بهاره در ته دره‌ها مستقر می‌شود و خسارات سنگینی به باغداران وارد می‌کند؛ این فناوری جدید می‌تواند به‌صورت مؤثر از آسیب‌های ناشی از سرما جلوگیری کند.



صیادی از همه باغداران دارای یک هکتار تا سطح بالاتر دعوت کرد برای جلوگیری از خسارات سالانه سرمازدگی از این دستگاه استفاده کنند.



وی همچنین از تخصیص تسهیلات هدف‌مند برای توسعه مکانیزاسیون خبر داد و گفت: جهاد کشاورزی برای تجهیز باغداران و کشاورزان به ماشین‌آلات نوین، تسهیلات در نظر گرفته است.



صیادی با اعلام برپایی نمایشگاه به مدت چهار روز، از همه مسئولان، تولیدکنندگان، کشاورزان پیشرو و فعالان بخش کشاورزی برای بازدید دعوت کرد و گفت: این نمایشگاه در حوزه‌های زراعت، باغبانی، شیلات، نهاده‌ها و بهره‌وری آب، توانمندی‌های استان و استان‌های هم‌جوار را به نمایش گذاشته است.