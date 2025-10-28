پخش زنده
طرح هوشمندسازی پایش زندانیان در خوزستان اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان افزود: طرح هوشمندسازی پایش زندانیان باید به صورت هدفمند، هوشمند و با قوت در استان به اجرا گذاشته شود تا نتایج مطلوب حاصل شود.
امیر خلفیان افزود: حضور و فعالیت مستمر و اثرگذار قضات در زندانها و دیدار با زندانیان یکی از الزامات مهم برای تحقق اهداف این طرح است که میتواند اثرات قابل توجهی در بهبود وضعیت زندانیان داشته باشد.
او بر ضرورت ارائه نظر نهایی درباره وضعیت هر زندانی پس از بررسیهای انجامشده تأکید کرد و گفت: در مسیر اجرای طرح پایش زندانیان نباید هیچگونه اهمال صورت گیرد و تمامی مراحل آن باید با جدیت و اهتمام کامل پیگیری شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان ادامه داد: طرح پایش زندانیان توانایی بالایی در کاهش کیفی و کمی جمعیت کیفری دارد و باید تا پایان آبان ماه سالجاری به طور کامل اجرا و نتایج آن بهطور دقیق استخراج شود.
خلفیان با اشاره به تعیین تکلیف محکومان جزای نقدی بر اساس بخشنامه و دستورالعمل دادستان کل کشور، خواستار رسیدگی سریع و اجرای قوانین مربوطه در اسرع وقت شد تا این دسته از زندانیان نیز وضعیت مشخصی پیدا کنند.