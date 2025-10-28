پخش زنده
کیفیت هوای کلانشهر اصفهان امروز در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه سنجش فعال امروز با میانگین ۱۱۳ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (سالمندان، افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی، زنان باردار و کودکان) ثبت شد.
براین اساس، شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۰۳، خیابان رهنان ۱۱۷، خیابان زینبیه ۱۲۷، سپاهان شهر ۱۰۸، خیابان فرشادی ۱۰۶، خیابان فیض ۱۲۲ و بولوار کاوه ۱۲۳ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۵۴، دانشگاه صنعتی ۱۵۶ و کردآباد ۱۷۴ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۸۹، بزرگراه خرازی ۹۷، رودکی ۷۴، میرزا طاهر ۹۴، ولدان ۸۷ و هزار جریب ۷۷ AQI قابل قبول است.
هواشناسی اصفهان اعلام کرده شرایط سکون و پایداری جوی و غبارآلودی هوا به ویژه در ساعات اولیه روز در مناطق مرکزی و صنعتی، شمال و شرق استان منجر به کاهش کیفیت هوا میشود.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.