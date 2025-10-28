به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ به گفته سرهنگ عباس اوراز، ماموران انتظامی شهرستان سلطانیه به منظور پاسخگویی به درخواست‌ها و مطالبات عمومی اجرای این طرح را در دستور کار خود قرار داده‌اند

وی افزود: ماموران پس از شناسایی و هماهنگی قضایی، تعدادی از اتباع غیرمجاز در سطح حوزه استحفاظی را درعملیاتی ضربتی جمع آوری، که جهت خروج و طرد از کشور به اردوگاه‌های مراقبتی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه خاطر نشان کرد: شهروندان عزیز در صورت اطلاع از حضور اتباع غیرمجاز، موضوع را بلافاصله از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند