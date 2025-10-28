به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به اینکه ۱۰۲ هکتار از جنگل‌ها و مراتع استان در یک‌سال گذشته دچار حریق شده است، از تشکیل پرونده قضایی برای عاملان آتش‌سوزی‌های عمدی خبر داد.

وی افزود: بلایای طبیعی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان به زیرساخت‌های عمومی استان از جمله راه‌ها و تأسیسات خسارت وارد کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران با بیان اینکه ۹۸ درصد آتش‌سوزی‌ها عامل انسانی داشته، تصریح کرد: بخشی از این حوادث ناشی از خطای انسانی و بخشی دیگر عمدی بوده که پرونده‌های قضایی برای عاملان آن تشکیل شده است.

محمدی در عین حال با اشاره به کاهش ۵۲ درصدی آتش‌سوزی‌ها نسبت به سال گذشته خاطرنشان کرد: این آمار در شرایطی ثبت شده که سال گذشته ۱۵۰ هکتار از عرصه‌های طبیعی در آتش سوخته بود.

وی در پایان از تجهیز خانه‌های هلال احمر به عنوان پایگاه‌های مقابله با حوادث خبر داد و بر لزوم تخصیص اعتبارات پیشگیرانه تأکید کرد.